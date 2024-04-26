Başkan Hürriyet, “Kayıtlar olmasaydı bize kumpas kuracaklardı”

İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında ’yetki alanı’ nedeniyle çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlandı. Efe’nin bu hareketleri dünyanın gündemine oturdu.

“BÖYLE OLAYLARLA ANILMAK ÜZDÜ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise gündemdeki gelişmeyi değerlendirmek adına Halk TV ekranlarına çıktı. Buket Güler ile Haber Masası’nın konuğu olan Başkan Hürriyet, “Şehrimizin böyle olaylarla anılması bizi de üzdü. Yaşanılan şey hoş değildi. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile zaman zaman sataşmalar ve hizmetler konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Olayın yaşandığı yer ile alakalı da bizim sorumluluk alanımızdaki Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma ile ilgili bir sorun yaşamıştık.

“NEYSE Kİ KAYITLAR VAR”

Ne yazık ki Fen İşleri Müdürü ve ekiplerimizin Büyükşehir ekipleri tarafından darp edildiği haberini aldık. Ardından hemen olay yerine gittim. O arada da AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe hemen önümüze çıktı ve bizi engellemeye çalıştı. Biz iş makinalarının olduğu yere yürürken birdenbire ne olduğunu anlamadım. Kendi yerden yere atıp beni dövüyorlar dedi. Neyse ki kayıtlar var. Yoksa bu saçmalığı anlatsak bile inandıramazdık.

“BUNUN BEDELİNİ HUKUK ÖNÜNDE ÖDEYECEKLER”

Bir yandan da kentimiz adına çok üzüldük. İzmit çok güzel bir kent. İlklerin ve müjdelerin kenti. Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını yaptığı, müjdeler verdiği bir kent. İstanbul’dan önce Roma’ya başkentlik yapan bir kentin böyle saçma bir olayla anılmasından dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki darp edilen arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bütün yasal haklarımızı arayacağız. İbrahim Efe’nin düşürdüğü arkadaşımızın parmağı kırıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından darp edilen arkadaşlarımız var. Onların hakkını yasal yollardan arayacağız. Bunun bedelini hukuk önünde ödeyecekler.

“İBRAHİM EFE PROVOKASYON YAPMAYA BAŞLADI”

İzmit’i rezil eden bu arkadaş geçmiş dönemde AK Parti’nin milletvekili aday listesindeydi. Ayrıca AK Parti, İzmit Belediyesini kazansaydı kendisi de belediye başkan yardımcısı olacaktı. Olay esnasında arkadaşlarımız İbrahim Bey’in bana saldıracağını düşünüp kendisini uzaklaştırmak istediler. Bir arkadaşımız da sadece ufak bir şekilde dokundu. O esnada da Efe, yuvarlanıp bağırmaya başladı. Anlamsız bir şekilde olayı provokasyon yapmaya başladı.

“HER ŞEY GÖRÜLÜYOR”

Neyse ki video kayıtlarında her şey görülüyor. Olayın ardından bile İbrahim Efe, beni darp ettiler demeye devam etti. Olay yerindeki Büyükşehir yetkililerine videoyu izlettikten sonra onlar da İbrahim Bey’i bölgeden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ardından biz olay ile ilgili açıklama yaptıktan sonra bölgeden ayrıldık. Bugün bu kayıtlar olmasaydı ve sahtekarlık yaptığı ortaya çıkmasaydı özrünü dileyecek miydi yoksa bizi suçlamaya devam edecek miydi? Kayıtlar ortaya çıkmasaydı ben özür dileyeceğini düşünmüyordum.

“BANKAMATİK ÇALIŞANI OLDUĞUNU ANLADIK”

Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana böyle iftiralara maruz kaldık. Böyle anlayış ile 5 sene boyunca mücadele ettim. İbrahim Efe, ben göreve geldiğimde hem muhtar hem de belediye çalışanıydı. Kendisini ekmeğinden etmemek için çalışmaya devam etmek istedim. Ama disiplinsiz tavırları devam etti. Sonradan ise işe giriş ve çıkışlarında kart basmadığına dikkat ettik. Bankamatik çalışanı olduğunu anladık. Bize kendisi hadsizlik yaparak bu tarzda çalışmaya devam etmek istediğini söyledi. Ardından ise kendisi ile yollarımızı ayırdık. Kendisinin işine son verdikten sonra Büyükşehir Belediyesi Efe’yi işe aldı. O dönem yine linç kampanyası yedik.

“BUNUN ADI SAHTEKARLIKTIR”

Biz ilk dönemki meclis çoğunluğumuzun olmamasının ardından ‘Güçlü Başkan, Güçlü Meclis’ diyerek çalışmalarımızı yürüttük. Ve çok halkımız bize meclis çoğunluğunu da verdi. Ne yazık ki muhalefette yer alan parti, İbrahim Efe gibi bir arkadaşı meclis üyesi listesine yazdılar. 2019 yılındaki gibi 2024 yılına da kumpaslarla başladık. 2 gündür insanlar olaya gülüyor ama işin asıl kısmı böylesine insanların yöneticilik sıfatı ile bir yerlerde olmasını hazmedemiyorum. Tekrar söylüyorum, kayıtlar olmasaydı bu arkadaş bize kumpas kuracaktı. Bunun adı sahtekarlıktır” ifadelerini kullandı.