26 Nis 2024 - 16:59- Yaşam G:

Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu

Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu mask
Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu
Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu
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Özdilek Kocaeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, büyük bir coşkuyla kutladı. Hem çocukların hem de ebeveynlerin eğlenceli vakit geçirebilecekleri etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.Çocukların en sevdiği etkinliklerden oluşan 23 Nisan özel gösterileri; gezici bando, pamuk şeker dağıtımı, yüz boyama etkinliği ve mini kulüp sahnesiyle bayram ruhunu doyasıya yaşattı.

Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu
Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu
Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu
Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu
Özdilek Kocaeli’nde 23 Nisan Coşkusu

26 Nis 2024 - 16:59 - Yaşam

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