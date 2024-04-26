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Feci kaza kamerada: Kaldırımda yürürken hayatından oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan 58 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Feci kaza kamerada: Kaldırımda yürürken hayatından oldu
Feci kaza kamerada: Kaldırımda yürürken hayatından oldu
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Kaza, sabah saat 08.49’da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun kenarında bulunan kaldırımda yürüyen ve adliye personeli olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Zahide Saatçi’ye, yolda hızla ilerlediği esnada lastiği patlayarak kontrolden çıkan E.E. idaresindeki 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

Feci kaza araç içi kamerasında
Öte yandan, yaşanan feci kaza ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerlediği esnada lastiği patlayan otomobilin savrularak, kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile kadının metrelerce savrulması, aracın ise taklalar atarak yol kenarına uçtuğu görüldü.

26 Nis 2024 - 17:01 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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