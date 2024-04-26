Başkan Gökçe’ye tebrik ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, tebriklerini iletmek üzere kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya geliyor. Başkan Gökçe bu kapsamda misafiri olan Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ve Başkan Yardımcısı Bektaş Mert ile Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Hakkı Ersöz, TÜM-BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, KESK Dönem Sözcüsü ve YAPIYOL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Levent Burhanoğlu, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Elma’ya nezaketleri için teşekkür etti.