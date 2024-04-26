Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlene Kudüs Platformu Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi.

ERDOĞAN: BU YALANIN HESABINI EBEDİ ALEMDE VERECEKSİNİZ

Her şeyden önce yalanın, Allah'ın ve Resulünün en çok nefret ettiği şey olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Kürecik iddialarıyla ilgili şunları söyledi:"Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz.

"KENDİ DEVLETİNE İFTİRA ATARAK SİYASETÇİLİK OYNANMAZ"

Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

FATİH ERBAKAN'IN KÜRECİK RADAR ÜSSÜ AÇIKLAMALARI

Yeniden Refah Partisi İran'dan fırlatılan balistik füzelerin yüzde 90'ının İsrail tarafından tespit edilerek imha edilmesi, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü sayesinde olduğunu iddia etmişti.

Erbakan, seçim öncesi yaptığı bir konuşmasında, "İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: HABERLER.COM