Taşköprü Kültür Evi'nde çalışmalar sürüyor

Körfez Belediyesi'nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı Kültür Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje içerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu yer alacak.
Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in adeta mihenk taşı olan Taşköprülülerin, manavlarımızın geleneklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla projeye başladıklarını belirterek, "100 yıllık tarihe sahip bu önemli kültüre, tüm gücümüzle sahip çıkacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.