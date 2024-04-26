Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor

Kırmızı etin ardından beyaz ette de görülen fahiş fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan tedbirlerle fiyatlarda dengeyi sağlamaya çalışacak.

KIRMIZI ET PAHALANINCA BEYAZ ETE TALEP ARTTI

Yüksek fiyatlarda seyreden kırmızı etin Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonrası beyaz ete yönelen vatandaşlar tavuk etinde de fahiş zamlarla karşılaştı. Ortaya çıkan durum, beyaz ete ulaşmayı zorlaştırırken vatandaşlar da fiyatların daha makul bir seviyeye inmesi için çözüm beklentisine girdi.

İHRACAT YASAĞIYLA FİYATLAR DENGELENECEK

CNN Türk TV'nin aktardığına göre Ticaret Bakanlığı, beyaz etteki fahiş fiyat sorununu çözmek için tavuk ihracatına yasak getirmeye hazırlanıyor. Yasakla yurt dışına ihraç edilen tavuk, iç piyasaya yönlendirilecek ve böylece fiyat artışı engellenecek.

BAKAN BOLAT: FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat artışlarıyla ilgili son açıklamasında "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz." demişti.

Kaynak: HABERLER.COM