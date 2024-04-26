Ekmeğe zam geliyor!

Kocaeli’de faaliyet gösteren fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Eğer fırıncıların isteği kabul edilirse Kocaeli’de 200 gramlık ekmek en az 10 TL’den satılacak. Kocaeli’de yılbaşında yapılan 50 kuruşluk zam sonrası ekmek fiyatı 8 TL olurken, simit fiyatı ise 12.50 TL olmuştu.