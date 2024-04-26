- Ekonomi

Ekmeğe zam geliyor!

Kocaelili fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılması için tekliflerini hazırladı. Kocaeli Fırıncılar Odası ekmek fiyatının 10 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği bu isteği Ticaret Bakanlığı'na iletti

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Ekmeğe zam geliyor! mask

Kocaeli’de faaliyet gösteren fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Eğer fırıncıların isteği kabul edilirse Kocaeli’de 200 gramlık ekmek en az 10 TL’den satılacak.  Kocaeli’de yılbaşında yapılan 50 kuruşluk zam sonrası ekmek fiyatı 8 TL olurken, simit fiyatı ise 12.50 TL olmuştu.
# Ticaret, Zam

26 Nis 2024 - 18:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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