Gündoğdu yeni görevine resmen başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter olarak görev yapan Balamir Gündoğdu'nun, İçişleri Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atanma süreci geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı. Balamir Gündoğdu’nun, yeni görevine resmen başladığı öğrenildi.

5 YILDIR ONUR VE GURURLA ÇALIŞTIM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balamir Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:''Kıymetli Kocaeli’li hemşehrilerim, İçişleri Bakanımızın talebiyle ‘Bakan Müşaviri’ olarak atanma sürecimin başladığını sizlerle paylaşmak isterim. 5 yıldır onurla ve gururla birlikte çalıştığım başta KBB başkanıma, tüm mesai arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum…''

BÜYÜKAKIN'DAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 5 yıl boyunca birlikte çalıştığı Balamir Gündoğdu'ya teşekkür ederek şunları söyledi: ''Birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğum Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu’ya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şehrim ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.''

BALAMİR GÜNDOĞDU KİMDİR?

1990'da İçişleri Bakanlığı'nda denetmen olarak göreve başlamış, mahalli idareler kontrolörü olarak; yerel yönetimler üzerinde teftiş, araştırma ve soruşturma gibi görevler yürütmüştür. Diğer görevleri; 2002-2003 yılları arasında TBMM KİT Komisyonunda raportörlük yapmış, 2004-2009 yılları arasında Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı, 2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, 2014-2015 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olmuş, 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2016-2019 yılları arasında EGO Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2019 yılı itibarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteridir. Ankara Metropol İmar A.Ş. ve Şanlıurfa Belsan A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi ayrıca bir de kitabı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.