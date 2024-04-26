IŞİD medresesinin altından Nihat Hatipoğlu’nun kardeşi çıktı!

Hazar Dost'un haberine göre; Terör örgütü IŞİD’e yönelik Temmuz 2023’te yapılan operasyonlardan birinin adresi İstanbul Başakşehir’de bulunan Darul Vefa isimli dernekti. Dernek tabelasının altında, ‘İlim ve Amel Merkezi’ adıyla başka bir isim de bulunuyordu. Dernek binasının en altında bulunan parfümcü ise yine dernek yöneticilerinden birine aitti.

Operasyonda, beş katlı binanın eğitim merkezi olarak kullanıldığı anlaşılırken 70’e yakın çocuğa eğitim verilen bir medrese olduğu anlaşıldı.

Operasyonda IŞİD’e katılıp Suriye’de savaştığı tespit edilen kişilerle beraber 20’den fazla kişi gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede sanıkların telefonlarından çıkan silah, örgüt bayrakları, dökumanları ve İstanbul’da atış talimi yaptıklarına dair görüntülere de yer verildi.

Fakat söz konusu operasyonun yapıldığı derneğin ismi ve yöneticileri hakkındaki detaylara SÖZCÜ ulaştı.

HATİPOĞLU DETAYI

Öncelikle ‘Darul Vefa’ ve ‘İlim ve Amel Merkezi’ ayrı iki yapı. Derneğin iletişim numarası kamuoyunun dini sohbetlerden tanıdığı Nihat Hatipoğlu’nun kardeşi Nurettin Hatipoğlu’na ait.

Fakat iddianamede birçok kez Suriye’ye yardım toplayan Darul Vefa Derneği hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Fakat Hatipoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarıyla söz konusu iddianamede bulunan derneğin logoları aynı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı binayı derneğe kiralayan emlakçı, Darul Vefa Derneği yöneticileri ve giriş katta bulunan parfümcünün sahibi olan kişinin kiralama için birlikte geldiklerini söyledi.

‘MEDRESEDEN HABERİM VAR’

Dahası SÖZCÜ’nün ulaştığı dernek yöneticisi Nurettin Hatipoğlu, söz konusu operasyondan haberi olmadığını, Başakşehir’deki derneğin yöneticisinin oturum izni nedeniyle gözaltına alındığını bildiğini söyledi.

Darul Vefa Derneği’nin kapandığını anlatan Hatipoğlu, söz konusu medreseden haberi olduğunu, “Mahalledekiler, ‘Burada çocuklar var’ deyince bir kuran kursu açmaya karar verdik. Milli Eğitim’e bağlı değildi, başvuru sürecindeydi” diyerek kaçak kuran kursunun derneklerine bağlı olduğunu doğruladı.

HESAP KAPATILDI

Hatipoğlu'ya yaptığımız telefon konuşmasının ardından Darul Vefa Derneği'ne ait sosyal medya hesabı kapatıldı. Fakat internet geçmişinde, derneğin iletişim numarası olarak hala aynı numara bulunduğu gözüküyor.