Aspirinin kolon kanserini nasıl önlediği belirlendi

Cancer dergisinde 22 Nisan'da yayınlanan bulgulara göre, aspirinin vücudun kanser hücrelerine karşı bağışıklık tepkisini artırdığı görülüyor.

İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde genel cerrah olan baş araştırmacı Dr. Marco Scarpa, "Çalışmamız, inflamasyonun engellenmesini içeren klasik ilaç mekanizmasının yanı sıra aspirin ile tamamlayıcı bir kanser önleme veya tedavi mekanizması gösteriyor" dedi.

Araştırma için, 2015 ile 2019 yılları arasında kolon kanseri nedeniyle ameliyat edilen 238 hastadan doku örnekleri alındı. Bunların yaklaşık %12'si aspirin kullanıcısıydı.

Araştırmacılar, aspirin kullanıcılarından alınan doku örneklerinin, kanserin lenf düğümlerine daha az yayıldığını ve bağışıklık hücrelerinin tümörlere karşı daha agresif aktivite gösterdiğini söyledi.

Laboratuvarda, kolon kanseri hücrelerini aspirine maruz bırakmanın, bağışıklık hücrelerinin tümörlerin varlığına karşı birbirlerini uyarma yeteneğini arttırdığını keşfettiler.

Spesifik olarak, bağışıklık hücreleri CD80 adı verilen bir proteini daha fazla üretmeye başladı. Araştırmacılar, rektal kanserli hastalarda, aspirin kullanıcılarının sağlıklı dokuda daha yüksek CD80 ekspresyonuna sahip olduğunu, bunun da aspirinin bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini arama ve yok etme yeteneğini arttırdığını öne sürdüğünü söyledi.

Dr. Scarpa, bir sonraki adımın aspirinin kanser karşıtı etkilerini arttırmak için bağırsağa daha derinden nüfuz etmesinin bir yolunu bulmak olacağını söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ