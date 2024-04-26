Kocaelispor- Bandırmaspor maçını Alpaslan Şen yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.
Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak. Bandırmaspor, geçen haftaki Tuzlaspor maçını 1-1 berabere tamamlamıştı. Ligde 7. sırada bulunan Bandırmaspor, 32. hafta mücadelesine 47 puanla giriyor. Kocaelispor ise deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.