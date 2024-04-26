Kocaelispor- Bandırmaspor maçını Alpaslan Şen yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.

Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak. Bandırmaspor, geçen haftaki Tuzlaspor maçını 1-1 berabere tamamlamıştı. Ligde 7. sırada bulunan Bandırmaspor, 32. hafta mücadelesine 47 puanla giriyor. Kocaelispor ise deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak