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Kocaelispor- Bandırmaspor maçını Alpaslan Şen yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

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Kocaelispor- Bandırmaspor maçını Alpaslan Şen yönetecek mask

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.
Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak. Bandırmaspor, geçen haftaki Tuzlaspor maçını 1-1 berabere tamamlamıştı. Ligde 7. sırada bulunan Bandırmaspor, 32. hafta mücadelesine 47 puanla giriyor. Kocaelispor ise deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak
# türkiye, 2024, Kocaelispor, Ümraniyespor

26 Nis 2024 - 19:55 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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