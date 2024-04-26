26 Nis 2024 - 20:16- Ekonomi G:

Kurumlar vergisi beyanname süresiyle ilgili yeni karar

Anadolu Ajansı
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Kurumlar vergisi beyanname süresiyle ilgili yeni karar mask

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 yılına ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 6 Mayıs'a; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halini de "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB)  internet sitesinden söz konusu konulara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs'a uzatıldı. 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de aynı tarihe kadar teslim edilebilecek.
# 2024, gelir, ödeme

26 Nis 2024 - 20:16 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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