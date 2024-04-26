Spor kulübünde iğrenç olay! Antrenör tutuklandı

Elazığ'da bulunan bir spor kulübündeki 4 kız öğrenci, hentbol antrenörü, bir lisede de öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.
Başlatılan soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan İ.B, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.