KFC Tavuk Türkiye pazarından çekiliyor mu?

Orta Doğu'daki KFC ve Pizza Hut satışlarında önemli bir düşüş yaşandığı iddiaları “KFC Türkiye’den çıkıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. Peki, KFC Türkiye kapanıyor mu?
Türkiye'de fast-food sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan KFC'nin geleceği hakkında son zamanlarda yoğun spekülasyonlar dolaşıyor. Yum! Brands'in 2023 dördüncü çeyrek bilançosunun yayınlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının geleceğiyle merak edilmeye başlandı.
Yum! Brands'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğine yönelik şirket yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: VATAN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.