İzmit'teki o caddede çalışma var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi'nde yapılacak olan üstyapı çalışması nedeniyle 28 Mayıs Nisan saat 09:30 ve 5 mayıs 06:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Büyükşehir sürücüleri ve yayaları trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.