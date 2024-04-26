Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi'nde yapılacak olan üstyapı çalışması nedeniyle 28 Mayıs Nisan saat 09:30 ve 5 mayıs 06:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Büyükşehir sürücüleri ve yayaları trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
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İzmit'teki o caddede çalışma var
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışması nedeniyle Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi'nin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.