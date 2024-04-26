- Gündem

İzmit'teki o caddede çalışma var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışması nedeniyle Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi'nin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit'teki o caddede çalışma var mask
İzmit'teki o caddede çalışma var
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli   Büyükşehir   Belediyesi  Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi'nde yapılacak olan üstyapı çalışması nedeniyle 28 Mayıs Nisan saat 09:30 ve 5 mayıs 06:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Büyükşehir sürücüleri ve yayaları trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

İzmit'teki o caddede çalışma var

26 Nis 2024 - 22:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.420.563 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL