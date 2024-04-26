Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türk cimnastikçi Adem Asil, İtalya'nın Rimini şehrinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aleti dalında bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın üçüncü gününde yer alan bireysel alet finallerinde, Adem Asil ve İbrahim Çolak Türkiye'yi halka aletinde temsil ettiler. Adem Asil, performansıyla 14.900 puan toplayarak bronz madalyaya uzanırken; İbrahim Çolak ise 14.500 puan ile sekizinci sırada yer aldı.
Geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem, bu yıl da başarısını sürdürerek kürsüde yerini aldı.
MADALYA KAZANANLAR
Organizasyonda yer aleti, kulplu beygir ve halka aletinde başarılı olan sporcular belirlendi.
Madalyalar kazanan sporcuların isim ve ülkeleri şu şekilde:
Yer aleti:
Altın: Luke Whitehouse (İngiltere)
Gümüş: Artem Dolgopyat (İsrail)
Bronz: Krisztofer Meszaros (Macaristan)
Kulplu beygir:
Altın: Rhys McClenaghan (İrlanda)
Gümüş: Loran De Munck (Hollanda)
Bronz: Marios Georgiou (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
Halka:
Altın: Eleftherios Petrounias (Yunanistan)
Gümüş: Nikita Simonov (Azerbaycan)
Bronz: Adem Asil
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.