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KOSTÜ'DE YAPILAN FAHİŞ FİYATLARA YILDIZLI'DAN TEPKİ!

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan fahiş fiyatlara karşı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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KOSTÜ'DE YAPILAN FAHİŞ FİYATLARA YILDIZLI'DAN TEPKİ! mask

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) öğrencilerinin mağduriyetlerine sessiz kalmayacağız. Bugün, KOSTÜ'de eğitim gören evlatlarımızla beraberdik. Eğitim ücretlerine yapılan fahiş zammı asla kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli tüm girişimleri yapacağımıza dair kıymetli gençlerimize söz verdik. Yöneticilerin görevi, geleceğimiz olan gençlerin işlerini zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalıdır!"
# sağlık, teknoloji

26 Nis 2024 - 23:17 - Siyaset

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