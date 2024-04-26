KOSTÜ'DE YAPILAN FAHİŞ FİYATLARA YILDIZLI'DAN TEPKİ!

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) öğrencilerinin mağduriyetlerine sessiz kalmayacağız. Bugün, KOSTÜ'de eğitim gören evlatlarımızla beraberdik. Eğitim ücretlerine yapılan fahiş zammı asla kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli tüm girişimleri yapacağımıza dair kıymetli gençlerimize söz verdik. Yöneticilerin görevi, geleceğimiz olan gençlerin işlerini zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalıdır!"
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) öğrencilerinin mağduriyetlerine sessiz kalmayacağız.
Bugün, KOSTÜ'de eğitim gören evlatlarımızla beraberdik. Eğitim ücretlerine yapılan fahiş zammı asla kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli tüm girişimleri yapacağımıza dair… pic.twitter.com/LB8hhKCHkL
— Harun Özgür Yıldızlı (@harunyildizli1) April 26, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.