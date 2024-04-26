KOSTÜ'DE YAPILAN FAHİŞ FİYATLARA YILDIZLI'DAN TEPKİ!

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) öğrencilerinin mağduriyetlerine sessiz kalmayacağız. Bugün, KOSTÜ'de eğitim gören evlatlarımızla beraberdik. Eğitim ücretlerine yapılan fahiş zammı asla kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli tüm girişimleri yapacağımıza dair kıymetli gençlerimize söz verdik. Yöneticilerin görevi, geleceğimiz olan gençlerin işlerini zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalıdır!"