Kocaeli'de 4 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58917
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOLU
|UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER
|27.04. 2024
|09:00
|15:30
|59272
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ
|252. SK., 539/10. SK., 539/2., 539/2. SK., 539/3. SK., 539/4., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., BARIŞ CD., ISTIKLAL CD., İSTIKLAL CD.
|27.04.2024
|09:00
|15:00
|59330
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1046. SK., 1048., 1053. SK., 1057. SK., 1061., AKÇAKOCA CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR
|27.04.2024
|09:30
|17:30
|59342
|KOCAELİ
|DARICA
|ESKİHİSAR
|MARSHALL SK.
|27.04.2024
|09:00
|15:00
|59344
|KOCAELİ
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., ERDAL SK., FISTIK SK., GÜLSE SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., ÖZLEM, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SUSAM SK., YELKENKAYA, ZEYTİNLİK SK.
|27.04.2024
|08:30
|15:30
|59347
|KOCAELİ
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKARCA SK., ALİ ARICAN CD., ATILLA, ATİLLA SK., AYBERK SK., BARTU SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BİLAL SK., BOSTANCI, BUDAK, BUDAK SK., BUĞRA SK., BURÇ SK., CEZMİ SK., EGE SK., ELIF, ELİF SK., ERGÜL, FILINGIR, FİLİNGİR SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÜLNAZ SK., GÜRBÜZ SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., KAYRA SK., KEMER, KEMER SK., KIVANÇ SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MESUT SK., MİSAFİR SK., MUAMMER AKSOY CD., MUHLISE, MUHLİSE SK., NECLA SK., NEZAKET, NEZAKET SK., NIZAMI, NİZAMİ SK., NUROL, ONAY SK., ORÇUN, ORÇUN SK., ÖZGÜR SK., PERTEV SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., TÜRK, TÜRK SK., UFAK, YAGIZ, YAZICI, YAZICI SK., YEMİŞALAN SK., ZÜLBİYE SK.
|27.04.2024
|08:30
|15:30
|59350
|KOCAELİ
|DARICA
|CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., AZİM SK., BARBAROS CD., BAYDUR SK., BERFU SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CERRAH, CERRAH SK., ÇIKMAZ, ÇIKMAZ SK., DALYAN SK., DÖNMEZ SK., ELZEM SK., ERDAL, GENCAY SK., KARAASLAN, KOÇ, KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., MARAL, MEMNUN SK., MUALLIM, NAMIK KEMAL CD., NARİN SK., NAZAR SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, ÖZBEK SK., ÖZER, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZLEM SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SERPİL SK., SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ÜZMEZ, ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZUHAL SK.
|27.04.2024
|08:30
|15:30
Kocaeli'de 4 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
27 Nis 2024 - 00:05 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.