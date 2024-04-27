Türk'e randevu kuyruğu ve ret Arap ülkelerine 5 yıllık vize kolaylığı

Körfez ülkelerinden yatırım çekmek isteyen Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn vatandaşlarına yönelik uygulanan vize kurallarında esnemeye gitme kararı aldı. Kararın, Türkiye'den yapılan çok sayıda Schengen vizesi başvurusunun retle karşılaştığı ya da uzunca bir süre randevu sırası bekletildiği bir dönemde alınması büyük tepkiyle karşılandı.

BEŞ YILLIK VE ÇOKLU GİRİŞİ VİZE

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu üç Körfez ülkesinden yapılan başvurularda beş yıllık ve çoklu girişli vize verilmesi hedefleniyor. Bu süreçte ilk kez gerçekleştirilen başvurular da bu kapsamda değerlendirilecek.

“TEMASLARI KOLAYLAŞTIRACAK”

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, bu gelişmenin Avrupa ile Körfez ülkelerinin ilişkilerini güçlendireceğin olan inancını da belirtti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Farnaud, yeni Schengen kurallarını "insanlar arasında birebir ilişkiyi teşvik etmek ve AB ile Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşları arasındaki temasları kolaylaştırmak" noktasında "önemli bir adım" şeklinde tarif etti.

Farnaud, vize başvurularında sürecin aynı olacağını ama beş yıllık süre ile çoklu girişin Schengen bölgesindeki 29 üyeye seyahatin önündeki engelleri büyük oranda sonlandıracağını ifade etti.

“ARTIK VİZELER VERİLEBİLİR”

Üye devletlerin Avrupa Konseyi'nden gelecek dönüş sonrasında kararın yürürlüğe sokacağını belirten Faraud, bu kapsamda Çarşamba günü bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu ifade ederek “Dolayısıyla, teknik bir gerekçe olmadığı sürece, üye devletler artık bu vizeleri verebilir" dedi.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar gibi diğer üyelerine AB tarafından farklı bir vize rejimi uygulanıyor. BAE vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahat etmek için vize alma gerekliliği bulunmuyor.