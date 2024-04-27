Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabı, 2 gün önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un seslendirdiği "Söyleten Sensin" şarkısı çalıyordu.
Videoda çalan şarkının sözleri kimi kesimler tarafından Cumhur İttifakı ortağı AKP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme olarak algılandı.
Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP’nin Cumhur İttifakı’ndan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
“HER İKİSİ DE İKTİDAR OLMAKTAN KOLAYCA VAZGEÇMEZ”
Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, “MHP ittifaktan çekiliyor mu?” başlığıyla yaptığı paylaşımda,
"Nasıl ki Erdoğan’a tek adamlık yolunu açtığı ilk gün Bahçeli'nin ne yapmak istediğini kimse anlamadıysa, bugün de kafasının içinde nelerin döndüğünü kavrayabilmek mümkün değil.
Her ikisi de iktidar olmaktan kolayca vazgeçemeyeceği için bu koalisyonun o arabesk şarkıyla bitmeyeceğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı sırada çalan şarkının sözleri ise şu şekilde, “Hep köle misali zincire vurdun. Ben sana dost oldum, sen bana düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsun söyleten sensin. Sana söylediğim sözlere kızma, sitem ediyorsam ettiren sensin. Senden çektiklerim yetti canıma. Zalimsin diyorsam söyleten sensin”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.