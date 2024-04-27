- Gündem

KOCAELİ'DE HAVA AÇIK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaali'de bugün hava Açık, sıcaklık 18 derece olarak tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
KOCAELİ'DE HAVA AÇIK! mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ24.00 - 03.00141496513
CUMARTESİ03.00 - 06.001212961022
CUMARTESİ06.00 - 09.001515811940
CUMARTESİ09.00 - 12.001818612145
CUMARTESİ12.00 - 15.002121592146
CUMARTESİ15.00 - 18.001818692146
CUMARTESİ18.00 - 21.001717861344
CUMARTESİ21.00 - 24.001616881028

27 Nis 2024 - 00:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.420.563 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL