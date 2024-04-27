Et ve Süt Kurumu önündeki kuyruklar Meclis gündeminde

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, önergede, et fiyatlarının bir yılda yüzde 100’ün üzerinde arttığı, hayvan varlığının düştüğü, ithalatın ise hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken CHP’li Bakırlıoğlu, “Bir kilo eti ya da kıymayı, daha ucuza alabilmek için işinden izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip ikinci işine gitmeden tek molasını et kuyruğunda geçiren çalışanlar, emekli olup taburesini alıp gelip sıraya girenler var” dedi.

İktidarın yıllardır üreticiyi “ Canlı hayvan ithal etmeyeceğiz” diyerek oyaladığını belirten Bakırlıoğlu, hayvan varlığının azalması, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlar ile kırmızı et fiyatında yaşanan fahiş yükselişlerin nedenlerinin saptanması amacıyla Meclis’e önerge verdi.

Kaynak: T24