İYİ Parti'de Akşener devri kapanıyor! 5'inci olağanüstü kongresi bugün yapılacak

Adaylardan ise yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte detaylar... İYİ Parti'de artık Meral Akşener dönemi kapanıyor. 5'inci olağanüstü kongrede, yeni İYİ Parti Genel Başkanı belli olacak. Genel başkanlık yarışına katılacak isimlerden ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AYDIN: İŞBİRLİKLERİ İÇİN AÇIĞIZ

Koray Aydın verdiği bir röportajda eğer genel başkan seçilirse muhalefet ile kavga etmek yerine iktidarın yanlışlarını dile getireceklerini, sadece CHP değil, daha geniş işbirlikleri için açık olduklarını belirtti. Koray Aydın, yerel seçimde eğer iş birliği yapılsaydı İYİ Parti’nin çok sayıda belediye başkanı olacağını daha güçlü olacağını söyledi.

DERVİŞOĞLU: SEÇİM ANALİZİ YAPMADAN KONGREYE GİDİYORUZ

Kongrede yarışacak bir diğer isim Müsavat Dervişoğlu ise katıldığı bir televizyon programında hür ve müstakil girmek doğru muydu sorusuna cevap verdi. Biz bütün bunların değerlendirmesini doğru bir biçimde yapabilme imkanına sahip olamadan kongreye gittik. Keşke bunların analizini yapabilseydik, özeleştirilerde bulunsaydık. Genel başkan olduğum günden itibaren o sürecin analiziyle alakalı bir değerlendirme çalışması yapacağım dedi. Ayrıca, İYİ Parti kongresinin yapılacağı salona kapasitenin sınırlı olması gerekçesiyle partililerin alınmama kararı da gündemde. Adaylardan Tolga Akalın o karara tepki göstererek, partilileri kongrenin yapılacağı adrese davet etti.

AKŞENER KONGREDE VEDA KONUŞMASI YAPACAK

Adaylar, 40'ar dakika konuşma yapacak. Kongrede Meral Akşener'in de veda konuşmasında duygusal mesajlar içereceği belirtiliyor. Peki, genel başkan seçimi için ne kadar oy gerekiyor? İlk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Yani eğer 1302 delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan bir aday olmazsa genel başkanlık seçimi için üçüncü tura kalacak. Üçüncü turda ise en fazla oyu alan genel başkan seçilecek. Sonrasında ise yetkili kurulların belirlenmesi için seçim yapılacak.