KDV düzenlemesi yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı lokanta, kafe ve pastane gibi yerlerde satılan yiyecek ve içeceklerden alınacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı için düzenlemeye gitti.
KDV Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasını ön gören tebliğ Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye Temmuz 2023'te çıkarılmıştı. Söz konusu KDV oranlarının bazı işletmelerce istismar edilmesi üzerine GİB tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile buna karşı önlem alındı.
Tebliğe göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında (alkollü ürünlerde yüzde 20) KDV hesaplayacak.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.