27 Nis 2024 - 01:56- Asayiş G:

Erzincan'da deprem!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Erzincan'da deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

AFAD, saat 01.30 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Tercan (Erzincan)

Tarih: 2024-04-27

Saat:01:30:37 TSİ

Enlem:39.86889 N

Boylam:40.22528 E

Derinlik:15.67 km
# 2024

27 Nis 2024 - 01:56 - Asayiş

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