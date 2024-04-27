Erzincan'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

AFAD, saat 01.30 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Tercan (Erzincan)

Tarih: 2024-04-27

Saat:01:30:37 TSİ

Enlem:39.86889 N

Boylam:40.22528 E

Derinlik:15.67 km