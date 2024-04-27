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Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü

Gölcük ilçesinde, ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü.

Demirören Haber Ajansı
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Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü mask
Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İsmail Baş'a ait ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 5 büyükbaşın öldüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.

27 Nis 2024 - 08:21 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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