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3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı

Elazığ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı mask

Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.’nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı. 

27 Nis 2024 - 08:26 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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