Emekli ve asgari ücretliye zamda yeni gelişme. Meclis'e sunuldu

CHP’den emeklileri ve tüm çalışanları ilgilendiren bir adım geldi.
CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı’na bir zam teklifi sundu.
Bu teklife göre emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için üç ayda bir zam yapılması. Teklifin gerekçesinde ise enflasyona değinerek, satın alma gücünü düşmesi vurgulandı. Gerekçede hem asgari ücretle çalışana hem de emekliye yer verildi.
Teklifte şu önerilere yer verildi:
Kanun teklifimiz ile asgari ücretle çalışan işçilerimizin en azından satın alma gücünün korunması için asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında arttırılması.
En düşük emekli aylığının belirlenmesinde asgari ücretle ilişki kurularak en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması.
Küçük esnafımızın üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün azaltılması.
Esnafın kendisi ve çalışanları için ödediği yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası için ödediği primlerin işveren hisselerinin yarısının Hazine tarafından karşılanması.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Alaattin - çözüm değil.bunlar trübüne oynamaktan başka birşey değil.tek bir çözümü var hemide ilelebet bu sorunu ortadan kaldıracak çözüm.önerim şu,ülkemizde elit tabaka sınıfında olan bir ailenin evinde beslediği kedi veya köpeğin bir aylık masrafı kadar tutarı emekliye maaş olarak versinler yeter .bundan iyisi can sağlığı.
Kullar Ali - NETİCESİ AKP VE MHP OYLARIYLA RED EDİLMİŞTİR .NARKOZLU MUHATAPLARA İLAN OLUNUR.
Emekli - yalancılar akp ve MHP nin oy çoklugu ile red edilecek..CHP sende git kimin dost kimin düşman oldugunu seyret sana verdiğim oyumu geri ver.ben seni akp ile diye dost ol görüşme yap diye sana. Oy vermedim sen beni kandırdın CHP.bumdan sonra sana bir daha oy yok.bir daha iktidar olmayı unut.sana verdiğim destegı geri çektim sen beni kandırdın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.