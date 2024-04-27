27 Nis 2024 - 08:44- Ekonomi G:

Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi iflas etti

Bursa'nın tekstil sektöründeki önemli şirketlerinden biri olan Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflas ettiğini duyurdu. Sektördeki devler arasında yer alan şirketin iflası herkesi şaşırttı.

Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi iflas etti mask

Bursa’da faaliyet gösteren Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, bu kez başarısıyla değil iflas haberleriyle gündeme geldi. Şirket, borçları nedeniyle konkordato talep etti, ancak mahkeme konkondato talebini red ederek iflasına karar verildi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 16 Nisan 2024 tarihli kararıyla Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına ve iflasın aynı tarih ve saat 14:18’de açılmasına karar verdi.
Tekstil sektöründe önemli bir konumda bulunan şirketin iflası sektörde bomba etkisi yaptı. Onlarca çalışan da işlerinden oldu.Bursa'nın dev şirketlerinden biri olduklarını belirten bir çalışan "Nasıl iflas ettiğimiz anlamış değiliz. Güzel işler yapıyorduk. İflas ettiğimiz bize söylendi. Emeklerimiz için teşekkür edildi. Şimdi işsiz kaldık. Ben hemen iş aramaya başlayacağım. Devlet işyerlerini desteklemeli" dedi.

Kaynak: yeniçağ

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27 Nis 2024 - 08:44 - Ekonomi

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