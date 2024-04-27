Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi iflas etti

Bursa’da faaliyet gösteren Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, bu kez başarısıyla değil iflas haberleriyle gündeme geldi. Şirket, borçları nedeniyle konkordato talep etti, ancak mahkeme konkondato talebini red ederek iflasına karar verildi.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 16 Nisan 2024 tarihli kararıyla Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına ve iflasın aynı tarih ve saat 14:18’de açılmasına karar verdi.
Tekstil sektöründe önemli bir konumda bulunan şirketin iflası sektörde bomba etkisi yaptı. Onlarca çalışan da işlerinden oldu.Bursa'nın dev şirketlerinden biri olduklarını belirten bir çalışan "Nasıl iflas ettiğimiz anlamış değiliz. Güzel işler yapıyorduk. İflas ettiğimiz bize söylendi. Emeklerimiz için teşekkür edildi. Şimdi işsiz kaldık. Ben hemen iş aramaya başlayacağım. Devlet işyerlerini desteklemeli" dedi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.