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Turistlere uyarı: Bu ülkelerde hırsızlara dikkat... Türkiye de listede

Bir sigorta şirketi tarafından yapılan araştırmada, turistlerin kapkaça en çok maruz kaldığı riskli ülkeler sıralandı. Sıralamada Türkiye de yer aldı.

Turistlere uyarı: Bu ülkelerde hırsızlara dikkat... Türkiye de listede mask

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte turizm sektörü de hareketlenmeye başladı... İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Express, bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmayı yayınlayarak Avrupa'daki en riskli tatil rotalarını sıraladı. 

Birçok ülkedeki kapkaç ve hırsızlık olaylarını mercek altına alan şirketin yaptığı araştırmada gasp riskinin en yoğun olduğu ülkeler belli oldu. Listede Türkiye de yer alırken birinci sıraya ise birçok ülkeden milyonlarca turistin akın ettiği İtalya oturdu. 

İtalya'nın ardından Fransa, İspanya, Almanya ve Hollanda gelirken Türkiye ise sıralamada 7'nci sırada yer aldı.

HIRSIZLIK RİSKİNİN EN YOĞUN OLDUĞU ÜLKELER
1- İtalya

2- Fransa

3- İspanya

4- Almanya

5- Hollanda

6- Portekiz

7- Türkiye

8- Yunanistan

9- Polonya

10- İrlanda

Şirketin sözcüsü Tiffany Mealiff, İngiliz medyasına konuşarak durumu analiz etti. Mealiff, "Popüler turistik destinasyonlar maalesef kapkaç ve hırsızlık olaylarını da beraberinde getiriyor. Özellikle turistlerin yoğun gittiği müze, anıt ve mekanlarda risk artıyor. Turistlerin bu tür yerlerde dikkatli olması gerekiyor" dedi. 

Roma'daki Trevi Çeşmesi'nin etrafında çok yoğun bir şekilde hırsızlık yapıldığına dikkat çekilirken, Paris'teki Eyfel Kulesi'nin etrafında ve Barcelona'daki Las Ramblas caddesinde de riskin yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: SÖZCÜ

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27 Nis 2024 - 08:47 - Asayiş

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