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Kocaeli'ye yağış geliyor!

Yarın itibariyle Kocaeli'de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Kocaeli'ye yağış geliyor!
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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün parçalı bulutlu hava Kocaeli'de etkisini gösterecek. Yarın itibariyle ise hava sıcaklığı iyice düşecek ve yağışlar etkili olacak. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli'ye yağış geliyor!

27 Nis 2024 - 09:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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