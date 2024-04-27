Kocaeli'ye yağış geliyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün parçalı bulutlu hava Kocaeli'de etkisini gösterecek. Yarın itibariyle ise hava sıcaklığı iyice düşecek ve yağışlar etkili olacak. İşte güncel hava durumu: