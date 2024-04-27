27 Nis 2024 - 09:11- Gündem G:

Vatandaş o yolda düzenleme istiyor

Vatandaş o yolda düzenleme istiyor mask

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Keser Caddesi ve Akdemir Sokak'ın birleştiği yerde yaya geçidi çizgisi ve uyarı tabelası bulunmaması bölgede tehlikeye sebep oluyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar "Burada araç trafiği kontrolsüz. Burada gerekli düzenlemeler yapılması, ışıklı trafik lambası konulması, aydınlatmaların tamamlanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.
# davet, Kartepe

27 Nis 2024 - 09:11 - Gündem

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