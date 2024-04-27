Galibiyetten başka şansımız yok

KAYBEDERSEK İHTİMALLER ZORA GİRER
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın çok kritik olan Bandırmaspor maçına çıkacak. Ev sahibi olacak olan Yeşil - Siyahlıların bu maçı kazanmaları zaruri hale geldi. Ümraniye maçında kaybedilen 3 puan lig yolunda büyük yara verdi. Artık bu maçı alıp hem üçüncülük hem de Play - Off şansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Aksi bir durumda her iki ihtimal de zora girecek…
TAKIMDA EKSİK YOK
Kocaelispor’un, Bandırmaspor maçı öncesinde eksiği bulunmuyor. Ümraniyespor maçında sonradan oyuna giren Giorgi Kharaishvili sakatlığını tamamen atlattı. Tuzla maçında 5 maç ceza alan Davit Skhirtladze’nin de cezası sona erdi. Ayak tarak kemiğini kıran Fofana ise beklenenden hızlı iyileşti ve geçen haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Fofana’nın Bandırma maçında yer alması zor ancak Kharaishvili ve Davit Skhirtladze’nin süre bulması bekleniyor.
SAAT 16.00’DA
Yeşil - Siyahlıların hayati öneme sahip olan Bandırmaspor maçı yarın akşam saat 16.00’da başlayacak. Temsilcimizin ev sahipliği yapacağı maçı Trabzon Bölgesi, A Klasman Hakemi Alpaslan Şen yönetecek. Şen, Kocaelispor ile son olarak Keçiörengücü karşılaşmasında bir araya gelmişti. Şen’in yardımcıları ise Erkan Akbulut, Samet Özkul ve Erdal Yılmaz olacak.
Kocaelispor - Bandırmaspor
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 16.00
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul, Erdal Yılmaz
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports Max 2, Kocaeli Gazetesi ( canlı anlatım)
KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Burak Öksüz
Emir Ortakaya
Mehmet Yılmaz
Duhan Aksu
Reis Amaral
Cihat Çelik
Daniel Candeias
Barış Alıcı
Ramil Şeydayev
BANDIRMASPOR MUHTEMEL ONBİR
Zafer Görgen
Rahmetullah Berişbek
Mexer
Batuhan Yayıkçı
Emre Adıgüzel
Levent Ayçiçek
Remi Mulumba
Cebio Soukou
Doğancan Davas
Metehan Mimaroğlu
Moussa Djitte
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.