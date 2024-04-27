Galibiyetten başka şansımız yok

KAYBEDERSEK İHTİMALLER ZORA GİRER

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın çok kritik olan Bandırmaspor maçına çıkacak. Ev sahibi olacak olan Yeşil - Siyahlıların bu maçı kazanmaları zaruri hale geldi. Ümraniye maçında kaybedilen 3 puan lig yolunda büyük yara verdi. Artık bu maçı alıp hem üçüncülük hem de Play - Off şansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Aksi bir durumda her iki ihtimal de zora girecek…

TAKIMDA EKSİK YOK

Kocaelispor’un, Bandırmaspor maçı öncesinde eksiği bulunmuyor. Ümraniyespor maçında sonradan oyuna giren Giorgi Kharaishvili sakatlığını tamamen atlattı. Tuzla maçında 5 maç ceza alan Davit Skhirtladze’nin de cezası sona erdi. Ayak tarak kemiğini kıran Fofana ise beklenenden hızlı iyileşti ve geçen haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Fofana’nın Bandırma maçında yer alması zor ancak Kharaishvili ve Davit Skhirtladze’nin süre bulması bekleniyor.

SAAT 16.00’DA

Yeşil - Siyahlıların hayati öneme sahip olan Bandırmaspor maçı yarın akşam saat 16.00’da başlayacak. Temsilcimizin ev sahipliği yapacağı maçı Trabzon Bölgesi, A Klasman Hakemi Alpaslan Şen yönetecek. Şen, Kocaelispor ile son olarak Keçiörengücü karşılaşmasında bir araya gelmişti. Şen’in yardımcıları ise Erkan Akbulut, Samet Özkul ve Erdal Yılmaz olacak.

Kocaelispor - Bandırmaspor

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 16.00

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul, Erdal Yılmaz

YAYIN: TRT Spor, Bein Sports Max 2, Kocaeli Gazetesi ( canlı anlatım)

KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Mehmet Yılmaz

Duhan Aksu

Reis Amaral

Cihat Çelik

Daniel Candeias

Barış Alıcı

Ramil Şeydayev

BANDIRMASPOR MUHTEMEL ONBİR

Zafer Görgen

Rahmetullah Berişbek

Mexer

Batuhan Yayıkçı

Emre Adıgüzel

Levent Ayçiçek

Remi Mulumba

Cebio Soukou

Doğancan Davas

Metehan Mimaroğlu

Moussa Djitte