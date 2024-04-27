27 Nis 2024 - 09:27- Asayiş G:

Silahı temizlerken kendini vurdu

İzmit ilçesinde bir şahıs tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

İhlas Haber Ajansı
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Silahı temizlerken kendini vurdu mask
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Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Paşa Caddesi’nde oturan A.G. tabancasını temizlerken silah ateş aldı. A.G., sol işaret parmağından yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

27 Nis 2024 - 09:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(2)
02

Vatandaş - Ruhsatlı mı? Ne demek ya beline silah takan sokakta ,evde ,araçta ,bıktık artık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 10:34
01

Mehmet - İyi olmuş. Silahın oyuncak olmadığını, öldürmekten başka bir işe yaramadığını öğrenmiştir artık.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 09:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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