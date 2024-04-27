Büyükşehir, leyleklerin yuvasını yıkılmaktan kurtardı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, rüzgâr nedeniyle eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan Kandıra Kocakaymaz Mahallesi’ndeki leylek yuvasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camii’nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kocakaymaz Mahalle Muhtarı Sedat Değer durumu, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi, leylek yuvasının onarılmasını talep etti.
A TAKIMINDAN LEYLEK YUVASINA ONARIM
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne iletti. A Takımı ekipleri, olay yerine giderek, rüzgârın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler, ayrıca leylek yuvasının temizliğini de gerçekleştirdi. Daha sonra dişi ve erkek leylek, yuvaya konarak yerleşti. İlkbaharda leyleklerin yoğun olarak geldiği ve yuva kurduğu Kocakaymaz Mahallesi’nde çok sayıda leylek yuvası bulunuyor. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.