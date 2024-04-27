- Yaşam

Türkiye'nin 38 yıllık gıda devi icradan satılık

Konya Meram merkezli Rasa Organik Yaşam Ürünleri Sağlık Gıda Tarım Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yüzde 33'lük hissesi, borçlardan dolayı icradan satışa çıkarıldı. 200 çalışanı bulunan 38 yıllık firmanın satış bedeli belli oldu.

Türkiye'nin 38 yıllık gıda devi icradan satılık mask

Türk gıda sektöründe yaşanan zorluklar ve ekonomik kriz, birçok firmayı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Konya merkezli Rasa Organik Yaşam Ürünleri Sağlık Gıda Tarım Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi de bu zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Şirketin maddi imkansızlıklar nedeniyle yüzde 33’lük hissesi icradan satışa çıkartıldı. İcra dairesi tarafından satışa çıkarılan marka, 6 milyon liralık bedelle bir şirkete ortak olacak.

Ekonomi uzmanları, krizin 2025 yılının sonuna kadar devam edebileceğini ve gereksiz harcamalardan kaçınmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: yeniçağ
# sağlık, Ticaret, TÜRK

27 Nis 2024 - 09:55 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.378.525 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL