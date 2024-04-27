Türkiye'nin 38 yıllık gıda devi icradan satılık

Türk gıda sektöründe yaşanan zorluklar ve ekonomik kriz, birçok firmayı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Konya merkezli Rasa Organik Yaşam Ürünleri Sağlık Gıda Tarım Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi de bu zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Şirketin maddi imkansızlıklar nedeniyle yüzde 33’lük hissesi icradan satışa çıkartıldı. İcra dairesi tarafından satışa çıkarılan marka, 6 milyon liralık bedelle bir şirkete ortak olacak.
Ekonomi uzmanları, krizin 2025 yılının sonuna kadar devam edebileceğini ve gereksiz harcamalardan kaçınmalarını tavsiye ediyor.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.