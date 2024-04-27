İlk bölümden beri vardı: The Simpsons karakteri öldü

'The Simpsons'ın 35'inci sezonunun yeni bölümü 'Cremains of the Day'de, ilk bölümden beri dizide yer alan 'Larry' karakteri öldü.
Dizinin 21 Nisan’da yayınlanan 765. bölümünde, Homer, Carl ve Lenny, Moe ile sohbet ediyor. Sonrasında da orada yer alan Larry’nin hareket etmediği ve öldüğü görülüyor. Karakterin neden öldüğü açıklanmıyor.
WebTekno'nun haberine göre, tam adı Lawrence Dalrymple olan karakterin cenazesinin ardından, Homer ve arkadaşlarının bir araya gelmesi ve Larry’nin hem gizemlerini bulmaya hem de onun anısını onurlandırmaya çalışması anlatılıyor.
Olaylar, Larry karakterinin bakış açısından da izleyiciye sunuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.