- Ekonomi

Zam yağmuru sürüyor... Şarap fiyatları arttı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Zam yağmuru sürüyor... Şarap fiyatları arttı mask

Sigaraya ve alkol grubuna art arda gelen fiyat artışlarının ardından bir zamda şarap grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.
# medya, Zam

27 Nis 2024 - 10:33 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.378.525 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL