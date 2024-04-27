Kocaelispor’da hazirun listesi belli oldu

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI HALİNDE 9 HAZİRAN’DA YAPILACAK
Kocaelispor’da ilk oturumu yarın ikinci oturumu 9 Haziran'dan yapılacak olan Kocaelispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanacak olan delegeler belli oldu. Kocaelispor’da yarın yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde kongre 9 Haziran’da yapılacak.
Hazirun listesine buradan ulaşabilirsiniz:
https://kocaelispor.com.tr/hazirun-listesi-28042024---09062024-dd-133
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.