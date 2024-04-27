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Kocaelispor’da hazirun listesi belli oldu

İlk oturumu yarın , ikinci oturumu ise 9 Haziran’da yapılacak olan, Kocaelispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda, oy kullanacak olan 1526 kişilik hazirun listesi duyuruldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’da hazirun listesi belli oldu mask

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI HALİNDE 9 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Kocaelispor’da ilk oturumu yarın ikinci oturumu 9 Haziran'dan yapılacak olan Kocaelispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanacak olan delegeler belli oldu. Kocaelispor’da yarın yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde kongre 9 Haziran’da yapılacak.

Hazirun listesine buradan ulaşabilirsiniz:

https://kocaelispor.com.tr/hazirun-listesi-28042024---09062024-dd-133
# oldu, Kocaelispor

27 Nis 2024 - 11:22 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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