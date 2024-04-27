27 Nis 2024 - 11:22 - Spor

Kocaelispor’da hazirun listesi belli oldu

İlk oturumu yarın , ikinci oturumu ise 9 Haziran’da yapılacak olan, Kocaelispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda, oy kullanacak olan 1526 kişilik hazirun listesi duyuruldu