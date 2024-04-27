KOSTÜ'DE YAPILAN FAHİŞ FİYATLARA YILDIZLI'DAN TEPKİ!

Üniversite yönetiminin kendilerine göndermiş olduğu bilgi notu ile ne yapacağını şaşıran öğrenciler, çareyi sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışmakta buldular. Üniversiteden yapılan açıklamada 2024-2025 dönemi için erken kayıt ücretlerine yüzde 80, normal dönem kayıt ücretlerine ise yüzde 120 zam yapılacağının açıklanması ve bunun yanında taksitlendirme yapılmayacağının ifade edilmesi ile öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kayıt yenileyememe riski ile karşı karşıya kaldılar.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI KABUL EDİLEMEZ !

Konuyu takip eden CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı bugün KOSTÜ öğrencileri ile bir araya gelerek sorunu birinci ağızdan dinledi. Yıldızlı yapmış olduğu açıklamada söz konusu fahiş zamların kabul edilemez olduğunu ve öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarına açıkça bir müdahale sayılacağının altını çizdi.

ANAYASAYA AYKIRI !

Özel okulların kar amacı gütmeyen kuruluşlar olduğunun anayasada net bir şekilde ifade edildiğini hatırlatan Yıldızlı, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde bir zam yapan üniversite yönetiminin açık şekilde anayasaya aykırı bir tutum içerisinde olduğunu belirtti.

REKTÖRLÜK İLE GÖRÜŞECEĞİM

Konunun çözüme kavuşması için önümüzdeki hafta içerisinde KOSTÜ rektörü ile görüşeceğini ifade eden Yıldızlı; "^Bu şartlar altında öğrencilerin eğitime devam etme şansları yok. Yıllık ücreti 470 bin TL olan öğrenci de var 250 bin TL olan da, rektörlük çıkıp diyor ki bu paraları gelin nakit şekilde ödeyin, yoksa kaydınızı yenileyemezsiniz. Böyle bir şey kabul edilemez, bu konunun sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşması için tüm girişimlerde bulunacağım. Vatanına milletine hizmet etmek için eğitim almak isteyen gencecik evlatlarımıza zorluk çıkarmak yerine yardımcı olmak hepimizin görevidir" dedi.