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Kamyonetle cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gebze ilçesinde kamyonetle cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Kamyonetle cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Kamyonetle cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde A.K. idaresindeki 34 ST 4713 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 34 HBY 706 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışma sonucu savrulan cip, bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

27 Nis 2024 - 11:37 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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