Kocaeli Valiliği'nden tanker kazasına ilişkin açıklama

Gölcük ilçesinde yaşanan tanker kazasına ilişkin Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Gölcük ilçesi İskele yolu mevkiinde sabah saatlerinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yakıt sızıntısı olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye teknik ekipler dahil, emniyet, itfaiye, AFAD’dan yeterli sayıda personel sevk edilmiştir. Müdahale çalışmalarına başlanmasına müteakiben bahse konu araç sürücüsü hastaneye sevk edilmiş, bölgede trafik güvenliği dahil, her türlü tedbir alınmıştır. Kazanın olduğu mevkide karayolu trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmış, araç trafiği kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanmıştır. Konunun uzmanlarından oluşan TÜPRAŞ teknik ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araç ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte, çalışmaların tamamlanmasına müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.