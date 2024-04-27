Türkiye Güzeli’nin pozu yıktı geçti

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model, bu defa üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladığı bildirildi.
İskenderoğlu'nun o karesine yorum yağdığı görüldü.
" Türkiye'de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdiği biliniyor.
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model, muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not aldığı biliniyor.
OLAY POZ!
Buse İskenderoğlu, bu defa jean bir pantolon giydi ancak üzerine hiçbir şey giymediği bildirildi.
Göğüslerini eliyle kapatan ünlü modelin üstsüz pozu, sosyal medyayı salladığı görüldü.
YORUM YAĞDI
İskenderoğlu'nun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulduğu görüldü.
Ünlü modele sosyal medyada; 'Ne gerek vardı?', 'Bu kadarı da fazla' gibi yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar da 'Harikasın', 'Çok cesur' gibi yorumlar da bulunduğu görüldü.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.