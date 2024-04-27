Serhat Taşdemir’in sözleşmesi uzatıldı

27 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Taşdemir ile sözleşme uzatma kararı aldı. Serhat, 2024-2025 sezonunda Kocaelispor forması giyebilecek. Yetenekli oyuncu bu sezonun başında Zonguldak Kömürspor’a kiralık olarak verilmişti. Serhat, Zonguldak Kömürspor’da 27 maçta forma giydi. Serhat, çıktığı 27 maçta 3 gol attı, 26 kez ilk 11’de başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.