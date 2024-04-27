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Serhat Taşdemir’in sözleşmesi uzatıldı

Kocaelispor’un 2022-2023 sezonunda transfer ettiği, şimdilerde Zonguldak Kömürspor’da kiralık olarak forma giyen Serhat Doğukan Taşdemir’in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

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Serhat Taşdemir’in sözleşmesi uzatıldı mask

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Taşdemir ile sözleşme uzatma kararı aldı. Serhat, 2024-2025 sezonunda Kocaelispor forması giyebilecek. Yetenekli oyuncu bu sezonun başında Zonguldak Kömürspor’a kiralık olarak verilmişti. Serhat, Zonguldak Kömürspor’da 27 maçta forma giydi. Serhat, çıktığı 27 maçta 3 gol attı, 26 kez ilk 11’de başladı.
# Kocaelispor, 2024

27 Nis 2024 - 13:07 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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