Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu, 18. Geleneksel Çocuk Şenliğini gerçekleştirdi

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Geleneksel Çocuk Şenliği etkinliğinin 18’incisini bugün Körfez Mahallesi’nde bulunan Toyota Kaya Plaza bahçesinde gerçekleşti. Plaza bahçesinde kurulan oyun alanlarındaki birbirinden eğlenceli etkinlikler, yüz boyama, resim, taş boyama, robotik kodlama, drama atölyeleri ve hediye çekilişi gibi birçok aktivite ile çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendi. Şenlikte yer alan Kocaeli Anneleri Derneği, Kocaeli Kaya Motor, Özel Burçak Şener Anaokulu Koleji, Autobella, Ahbap Derneği ve Okyanus Koleji kurdukları stantlarla büyük ilgi topladı. Etkinliğin ardından gazetemize kısa bir açıklamada bulunan Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaya, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın neşesine ortak olduk. 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni düzenlemenin büyük bir mutluluk içindeyiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, bu özel günü bizimle geçirdiği için hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu