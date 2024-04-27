Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

1/7Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücret konusundaki soruları yanıtladı.Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklayarak şöyle konuştu:"Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen zam oranlarını dikkate alıyoruz. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren arasında müzakerelerin yapılmasını sağlayan bir aracı konumundayız.Temmuz ayında artış yapılmayacağını göz önünde bulundurarak, Ocak ayında yapılan zammı buna göre belirledik.Ekonomi denge işidir ve bu dengeleri gözetmek zorundayız. Kalıcı refah artışını hedefliyoruz ve istihdamı koruyarak büyümeye devam ediyoruz.Bu süreçte işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize destek olmaya devam edeceğiz."