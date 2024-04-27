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Balık tutmak için evden çıktı... 3 gün sonra ölü bulundu!

Kayseri'de balık tutmak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Soner Baykal (40) 3 gün sonra otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Balık tutmak için evden çıktı... 3 gün sonra ölü bulundu! mask

Pınarbaşı ilçesinde besicilik yapan Soner Baykal, İstanbul'dan gelen arkadaşları ile 4 gün önce balık tutmak için evden ayrıldı. Yakınlarının haber alamadığı Baykal, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazancık Mahallesi'nde park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu.

Otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Baykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soner Baykal'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası Baykal ile balığa gittiği iddia edilen arkadaşı M.E., cinayet şüphesi ile Malatya'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Baykal'ın cenazesinin Pınarbaşı ilçesi Methiye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# sağlık

27 Nis 2024 - 14:30 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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