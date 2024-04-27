- Ekonomi

Rakı fiyatlarına büyük zam

Alkol gruplarına zam yağmuru sürüyor. Şarabın yanı sıra rakı fiyatlarında da fiyat artışı gerçekleşti. İşte güncel rakı fiyatları...

Rakı fiyatlarına büyük zam mask

Nisan ayında alkol fiyatlarına zamlar devam ediyor. Şarap fiyatlarından sonra Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden rakı fiyatlarına da zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım" dedi. Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL..."
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27 Nis 2024 - 15:01 - Ekonomi

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