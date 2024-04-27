Rakı fiyatlarına büyük zam

Nisan ayında alkol fiyatlarına zamlar devam ediyor. Şarap fiyatlarından sonra Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden rakı fiyatlarına da zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım" dedi. Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL..."