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Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi Öğrencileri Kimya Zirvesi'nde boy gösterdi

Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi öğrencileri, Kimya Zirvesi'nde gösterdikleri üstün performansla takdir topladı

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Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi Öğrencileri Kimya Zirvesi'nde boy gösterdi mask
Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi Öğrencileri Kimya Zirvesi'nde boy gösterdi
Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi Öğrencileri Kimya Zirvesi'nde boy gösterdi
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Kocaeli Üniversitesi'nin düzenlediği Kimya Zirvesi Sempozyumu, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü önemli konukları ağırladı. Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi öğrencileri, bilim dünyasının bu önemli buluşmasına katılarak iz bıraktı.

GELCEĞE DAİR ÖNEMLİ TARTIŞMALAR

Sempozyum, kimyanın çeşitli alanlarına odaklanan nitelikli sunumlar ve etkileşimli oturumlarla dolu bir gün geçirdi. Öğrenciler, araştırma projelerini sunma fırsatı buldukları bu etkinlikte, kimyanın geleceğine dair önemli tartışmalara katıldı.

GENÇ BEYİNLERİ TEVŞİK

Okul yönetimi, öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımını teşvik etmek ve onları bilimsel keşiflerle buluşturmak adına büyük önem verdiklerini belirtti. Bu tür etkinliklerin, genç beyinleri teşvik ederek geleceğin bilim insanlarını yetiştirmede kritik bir rol oynadığı vurgulandı.





# 2024, büyük, Kocaeli Üniversitesi

27 Nis 2024 - 15:41 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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